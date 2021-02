Sky – Nel giorno di riposo, Mandzukic, Calhanoglu e Tomori si sono allenati

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Milanello. Nella giornata di riposo alcuni giocatori sono presenti al centro s’ allenamento. Le sue parole: “Manduzkic vuole migliorare la sua condizione ed è tra i giocatori che si sta impegnando di più. Ragion per cui oggi nel giorno di riposo, quindi non facoltativo, il croato era presente a Milanello con Tomori, Calhanoglu e altri giocatori. Mandzukic sta facendo allenamenti supplementari per migliorare nella condizione, nell’intesa con i compagni e per farsi trovare pronto”