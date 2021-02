Sky – Nuovo incontro per il rinnovo di Calhanoglu

Il tema dei rinnovi continua a tenere banco in casa Milan. Come ormai accade da diverse settimane, si inseguono le voci relative alla trattativa di rinnovo tra Hakan Calhanoglu e il club rossonero. Il Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di perdere il suo trequartista, che ha trascinato la squadra a suon di gol e assist nel post-lockdown.

Secondo quanto riportato da Sky, le parti, che attualmente restano ancora distanti, si incontreranno nuovamente nel corso della prossima settimana, con la speranza di trovare finalmente un accordo.