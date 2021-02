Durante il programma Sky Calcio Club, Sandro Piccinini parla della situazione del Milan e delle sue possibili ambizioni: “Non lo darei per spacciato. Il risultato è stato un po’ severo, ma non dimentichiamoci che poteva pareggiare a inizio secondo tempo. Non mi è sembrata una squadra in disarmo, mi sembra ancora viva. Se riuscirà a metabolizzare questa sconfitta tremenda, secondo me potrà ripartire”.