Sky – Rebic: “Felice per la vittoria e per i gol. Siamo forti. Ibra? Campione ed esempio per noi”

Ante Rebic ai microfoni di Sky Sport nel post Milan – Crotone: “Sono molto felice, ho fatto due gol e soprattutto per i tre punti. L’ultima partita col Crotone non era andata bene per me, mi ero infortunato. Oggi abbiamo fatto bene”.

Il tuo rendimento: “Ho avuto un po’ di sfortuna i primi tre o quattro mesi. Mi sono fatto male contro il Crotone e poi ho preso il Covid. Adesso sono tornato e speriamo vada meglio per il futuro”.

Sensazioni guardando la classifica: “Siamo primi e dobbiamo continuare e giocare così. Siamo forti”.

L’ importanza di Ibra: “un gran professionista e uno dei migliori nella storia del calcio. Un esempio per tutti noi”.