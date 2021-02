Come riporta Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, Ante Rebic è completamente recuperato per la trasferta di Europa League a Belgrado contro la Stella Rossa. L’ attaccante croato che ha aveva saltato la trasferta a La Spezia per un trauma al tendine rotuleo sinistro accusato nella rifinitura di venerdì scorso, oggi ha svolto l’ intero allenamento con il gruppo a Milanello.