Sky Sport – Stankovic: “Giocare contro il Milan per noi è già una vittoria”

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Stella Rossa:

“Sono felice di essere tornato in Serbia dopo 22 anni. Sto lavorando con grande passione ed emozione. Sono molto contento per i miei ragazzi, è un gruppo giovane che vuole imparare. Sono onesto, severo, e ci metto tutta la mia energia per dare una mano.

Dobbiamo avere lo spirito di battaglia calcistica. Mancano 90′, ma noi abbiamo già vinto. È un premio giocare contro una squadra e una società come il Milan. Partiamo svantaggiati certamente, giochiamo a casa di un grandissimo club con grandissimi calciatori, ma noi cerchiamo di fare il nostro, nel calcio non si può mai dire.

Ibra non gioca? È un vantaggio per noi, Ibra è quello che fa girare la squadra. È un leader, trascina il gruppo. Se parte dalla panchina è un vantaggio per noi, ma il Milan ha sostituti di grandissimo livello.

Se mi aspetto la reazione del Milan? I grandi club reagiscono nei momenti difficili. Nessuno si aspettava gli ultimi risultati del Milan, e i grandi giocatori reagiscono nei momenti più difficili. Mi auguro che la reazione sia dalla prossima partita.

Ho imparato da Mourinho? Ho cercato di rubare a tutti i miei allenatori qualcosina. I giocatori ti devono credere, devi essere deciso e da tutti ho imparato qualcosa.