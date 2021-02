Sky Sport – Stanković: “Giocheremo contro una squadra che sta facendo benissimo, e non abbiamo niente da perdere”

L’ex nerazzurro Dejan Stanković, ora allenatore della Stella Rossa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida di domani sera contro il Milan e del derby in programma domenica. Ecco le sue parole:

“La partita di giovedì? Conosciamo bene, almeno io conosco bene la storia della Stella Rossa e del Milan, un club di altissimo livello sotto ogni punto di vista, con 7 Champions League. Tutte e due le squadre sanno cosa significa giocare in Europa. L’anno scorso a fine campionato hanno fatto vedere cose che promettevano un futuro migliore e quest’anno lo stanno dimostrando. Mister Pioli sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra lo segue e ci crede, e anche il club e sta dimostrando tutto il suo valore. Io sono arrivato un anno fa e siamo riusciti a cambiare abbastanza, abbiamo inserito tanti giovani, abbiamo vinto il campionato l’anno scorso e quest’anno stiamo facendo bene, siamo primi con nove punti di vantaggio dalla seconda. Abbiamo portato una mentalità ben precisa, si lavora tanto e i risultati sono quelli che fanno fare la somma.

La gara contro il Milan? Non abbiamo niente da perdere, abbiamo fatto un bel risultato nel girone e anche il nostro cammino ci rende già contenti. Senza pressione, abbiamo la possibilità di giocare contro una squadra che sta facendo benissimo nel suo campionato.

Ibra? Non mi stupisce affatto vederlo così perché lo conosco. Conosco la sua mentalità, più è difficile la sfida più si esalta. Più dicono che non può farcela, più dimostra il suo valore e sono contento per lui. Quando gira bene lui, gira bene il Milan. Io faccio il mio derby giovedì con la Stella Rossa, poi farò il tifo per l’Inter domenica naturalmente.

Il derby di domenica? L’Inter sta facendo un buon campionato. Conte adesso può preparare le partite domenica dopo domenica senza le coppe e le partite infrasettimanali, secondo me è un grande vantaggio. Penso dipenda veramente tutto dall’Inter quest’anno.

Come mi sento io? Io sono felice. Sono tornato nel mio club, nel mio paese e sono davvero molto felice. In futuro vediamo”.