Sky – Trevisani: “Che impatto Ibra. Determinante. Leao? Nessuno ha il suo talento. Stravedo per lui”

Dagli studi di SkySport 24, Riccardo Trevisani ha espresso il suo pensiero su Ibrahimovic e su un giocatore dai lui considerato un grandissimo talento, Rafael Leao:

“Ibra è troppo determinante, ha avuto un impatto pazzesco. Quando un anno fa disse che con lui il Milan dall’inizio avrebbe potuto lottare per lo scudetto tutti ci siamo fatti una risata e invece aveva ragione lui. Anche se ha saltato un po’ di partite, Ibra è stato assolutamente decisivo. Leao? Io stravedo per lui. A livello di talento, a parte Ibra, non c’è nessuno come Leao nel Milan. In questo momento io metterei lui a sinistra e non Rebic. Il croato si è sbloccato, ma a livello di gioco Leao è più utile ai rossoneri”.