SM – La conferenza stampa di Stefano Pioli e Krunic

Buongiorno cari lettori di Spaziomilan, siamo pronti a seguire insieme la conferenza stampa di mister Pioli e Krunic, in vista del match di domani pomeriggio. Ecco le dichiarazioni di Krunic:

Se può essere la sua grande occasione: “Sicuramente ogni partita è una grande occasione, iocerco di essere sempre pronto per il mister, io sono sempre pronto poi decide il mister quando c’è bisogno di me”

Sulla posizione preferita tra mediano o sulla linea di trequarti: “Anche il mister sa che il mio ruolo naturale è la mezzala, ma tutto dipende da come giochiamo e dalla partita, io mi adatto a quello che decide il mister”

Su come sta la squadra dopo la sconfitta e se c’è stato un confronto: “Noi stiamo bene, la squadra sta bene, non ci serve confusione dopo una sconfitta del genere, il problema è come abbiamo perso perché quello non era il Milan degli ultim mesi. Dopo questa sconfitta dobbiamo voltare pagina e guardare avanti”

Sulla sfida contro la Stella Rossa: “Non ho mai nascosto di essere grande tifoso della Stella Rossa, ma sono un grande professionista anche se molto emozionato e felice. Ora il Milan è la mia seconda casa, ho sempre sognato di giocare qui”

Le parole di Mister Pioli:

Sulla partita in Europa League: “La squadra deve essere emozionata e felice, deve giocare con entusiasmo, dobbiamo essere anche la rivelazione d’Europa”

Sulla sconfitta contro lo Spezia: “Nello sport non conta niente quanto fatto in precedenza, dobbiamo guardare avanti e fare bene, la sfida sarà difficile e noi dobbiamo farci trovare pronti”

Sulla vicinanza al derby: “Abbiamo voluto essere qui in questo momento e siamo soddisfatti delle nostre qualità, ora pensiamo alla partita di domani e poi penseremo al derby”

Se è stato sottovalutato lo Spezia: “La cosa preoccupante sarebbe stata se avessimo perso giocando da Milan, invece abbiamo voltato pagina proprio perché non abbiamo giocato da Milan“

Su Mandzukic: “È un grandissimo professionista e giocatore, sta lavorando tanto con grande disponibilità, sta meglio e credo possa anche giocare domani”

Sull’importanza delle partite: “Ogni partita sarà importantissima perché inizia un periodo decisivo sia in campionato che in Europa“

Sui giocatori serbi: “Sono giocatori che dicono ciò che pensano, che si impegnano e sono grandi professionisti, mi piacciono molto”