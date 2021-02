SM LIVE – Le parole di Pioli e Leao in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa

Buon pomeriggio a tutti i lettori di SpazioMilan. Oggi seguiremo la conferenza stampa di Stefano Pioli e Rafael Leao alla vigilia del sedicesimo di finale di ritorno di UEFA Europa League tra Milan e Stella Rossa.

Le parole di Leao:

Sul suo ruolo: “Mi trovo bene in ogni posizione. Do sempre il massimo per sfrutare al massimo le mie caratteristiche. La cosa più importante è vincere”

Sul momento del Milan: “Noi lavoriamo sempre al massimo per fare il meglio in partita. Questo è quello che vogliamo fare anche domani”

Sulla sua crescita: “Devo ringraziare il mister per la fiducia e i miei compagni. Io cerco sempre di capire quello che devo fare ascoltando anche i consigli di chi ha più esperienza”