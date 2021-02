Solskjaer: “Bel regalo di compleanno. Ibra mi ha impressionato”

Ole Gunnar Solskjaer, attuale tecnico del Manchester United, ha commentato il sorteggio di Europa League che ha visto la sua squadra pescare il Milan come avversario per gli ottavi di finale della competizione e ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

Su Ibra:“Ibrahimovic mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la sua carriera quando era qui ma poi è andato in MLS ed è riuscito a recuperare. Tornato al Milan ha risollevato la squadra. Il Milan ora è in crescita e ha fatto davvero bene in questa stagione”.

Sul sorteggio: “Bel regalo di compleanno. Questo è uno di quegli accoppiamenti difficili che ti fa sentire in Champions League. Bello avere queste partite perchè abbiamo bisogno di sfide e non vediamo l’ora di affrontarle”

Su Dalot: “Lo conosciamo. L’abbiamo mandato in Italia a fare esperienza in un grande club ed ha imparato molto. Ha giocato molte partite, si è tenuto in forma e si spera di potergli dare un po’ di fastidio”

Sugli infortuni: “Mata resterà fuori un paio di settimane, spero che McTominay, Van de Beek e Cavani siano disponibili per il weekend. Anche Pogba resterà fuori qualche settimana”