Spezia-Milan, Italiano: “Milan? All’andata mi impressionarono. Meritano il primo posto”

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Le sue parole sui rossoneri:

“Sappiamo di affrontare la prima della classe, una squadra in grande condizione che continua ad esprimersi a grandissimi livelli. Bisogna stare attenti perché hanno grandissimi giocatori, tante qualità da mettere in campo e quindi dobbiamo affrontarla con la concentrazione al massimo.

Milan primo in classifica? All’andata mi impressionarono perché fu una delle prime nostre partite: siamo riusciti a metterli un po’ in difficoltà nel primo tempo, poi nel secondo presero in mano la partita, finì 3-0, di loro mi colpì il gioco e qualche individualità davvero di grande spessore. Meritano il primo posto, hanno giocatori di qualità ed esprimono un grande calcio”.