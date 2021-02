SportMediaset – Pronta l’offerta per il rinnovo di Gigio, ma Raiola non è convinto

Il Milan continua a lavorare insieme all’entourage del giocatore per il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma la situazione non è semplice.

Secondo quanto scritto da SportMediaset i rossoneri non hanno ancora presentato un’offerta al giocatore, ma c’è l’intenzione di offrire un milione in più ai sei attuali più eventuali bonus. Aggiungendo un milione in caso di qualificazione in Champions League e un altro milione in caso di scudetto, il tutto per i prossimi cinque anni.

La proposta però non convince Raiola, il quale vuole uno stipendio da dieci milioni di euro per una sola stagione.