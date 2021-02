Stankovic: “Dalla partita con lo Spezia possiamo prenderci alcune cose interessanti”

Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Stella Rossa-Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico serbo:

Sul Milan: “Pioli ha fatto un gran lavoro. Sembrava dovesse andare via, ma è rimasto. Ora ha tutti i giocatori dalla sua parte e i risultati si vedono. Si può perdere una partita, Sono in lotta in Serie A e vogliono andare avanti in Europa League”

Su Falco: “Ha fatto una buona preparazione, non so quanto potrà giocare, ma sta bene”

Sul match di domani: “Se accettiamo lo 0-0? Lo abbiamo già accettato, partiremo da quel risultato all’inizio”

Sul Milan: “Pioli sta facendo ottime cose. Lo stimo molto, è un grande allenatore. Il Milan è forte, non sappiamo chi giocherà ma ma hanno molti giocatori forti. Hanno tanti sostituti. Faranno un po’ di turnover forse ma noi siamo pronti a tutto”.

Sui difetti del Milan: “Contro lo Spezia c’era un ritmo molto elevato. Lo Spezia gioca diversamente rispetto a noi ma da quella partita possiamo trarre alcune cose interessanti”.

Sulla stagione della Stella Rossa: “Abbiamo preso quattro titolari. Contano i riuultati e per ora le cose vanno bene. Ho dei bravi giocatori, ma anche bravi uomini. Dobbiamo sempre dare il massimo”

Sul calcio italiano: “Lo conosco bene così come conosco il Milan. Noi non sottovalutiamo nessuno, cercheremo di avere le nostre chance contro il Milan”.

Su Ibra: “Non avremo tempo di prenderci un caffé ma ci saluteremo in campo”.