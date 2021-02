Stella Rossa, Lille, Celtic e Manchester United: che ricordi per il Milan

Il Milan pesca il Manchester United come prossimo avversario per gli ottavi di finale di Europa League. Un sorteggio che non fa certo piacere ai rossoneri che si trovano di fronte la squadra che tutti avrebbero voluto evitare.

Milan-Manchester United, però, è anche una sfida che, se sommata alle partite già giocate durante questa competizione contro Lille, Celtic e Stella Rossa, fa tornare alla mente alcuni ricordi indelebili nella mente dei rossoneri.

Le stesse squadre, infatti, erano state trovate nel percorso che ha portato la settima Champions League nella mani del Milan nella stagione 2006/07. Durante quella stagione gli uomini di Ancelotti sconfissero la Stella Rossa ai preliminari, i francesi ai gironi, gli scozzesi agli ottavi e proprio i Red Devils in semifinale.