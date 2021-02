Filippo Falco, ex giocatore del Lecce e ora allo Stella Rossa, ha parlato delle sue sensazioni in vista della gara di questa sera contro il Milan di Stefano Pioli:

“A cosa ambisco? Vincere un titolo sarebbe bellissimo. A livello personale lavorerò per diventare un giocatore internazionale, voglio fare più presenze possibili in Europa League e magari in Champions. Esordire in Europa contro il Milan mi renderà molto fiero. Di loro non mi fido, Ibra e Mandzukic sono il top”.