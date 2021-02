Stella Rossa-Milan, il governo serbo boccia la richiesta di presenza allo stadio dei tifosi

Niente tifosi allo stadio in occasione di Stella Rossa-Milan. A riportarlo è stato il Corriere dello Sport, che ha specificato come il club serbo abbia tentato di riempire, seppur parzialmente, il caldissimo stadio di casa. La società allenata da Stankovic, infatti, aveva avanzato una proposta per fare in modo che il Marakàna potesse colmarsi almeno per il 30% rispetto alla capienza totale.

In giornata, però, è arrivata la doccia fredda. Il governo serbo, infatti, ha deciso di respingere la richiesta a causa dell’elevato numero di contagi da COVID-19 del paese. Il match in programma giovedì alle 18.55 rimarrà dunque a porte chiuse.