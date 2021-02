Stella Rossa-Milan, le pagelle: i serbi pareggiano i conti nel recupero

DONNARUMMA 6 – Belle parate nel primo tempo, nulla può sui due gol della Stella Rossa.

KALULU 6.5 – Altra buona prova del giovane francese, che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente.

TOMORI 6.5 – Non fa rimpiangere Kjaer e riesce a dare sicurezza al reparto difensivo. Incolpevole in occasione del rigore e sul gol del pareggio finale.

ROMAGNOLI 5.5 – Gioca tutto sommato una buona partita, sporcata dal fallo di mano che costa il rigore del momentaneo 1-1 per la Stella Rossa.

T. HERNANDEZ 7 – Si guadagna il rigore che poi lui stesso realizza, portando in vantaggio il Milan sul 2-1.

MEITE 6 – Ottimo primo tempo, di sostanza. Cala nella ripresa e non riesce a fermare Pankov sul colpo di testa nel finale che costa il pareggio.

BENNACER 6 – Tanta sfortuna per l’algerino, che è costretto a lasciare il campo nel finale del primo tempo per un problema muscolare.

CASTILLEJO 6.5 – Tanta corsa in fase offensiva, prova più volte a rendersi pericoloso e propizia l’autogol del momentaneo 1-0 rossonero.

KRUNIC 6.5 – Gioca un primo tempo di assoluto livello, è lui il più pericoloso del Milan. Cala un po’ anche lui nella ripresa.

REBIC 5.5 – Sembra non entrare mai realmente in partita, si divora un gol solo davanti al portiere. Pioli lo sostituisce all’intervallo, anche per farlo rifiatare in vista del derby.

MANDZUKIC 6 – Partita di grande sacrificio, il croato stasera ha giocato per la squadra con i suoi appoggi. Non riesce però a trovare la via del gol.

TONALI 6 – Entra a fine primo tempo al posto dell’infortunato Bennacer, tiene in piedi il centrocampo insieme a Meite, senza mai brillare particolarmente.

LEAO 6

PIOLI 6 – Una partita ben giocata dal Milan, rovinata dalla beffa finale: il gol di Pankov al 93′ da corner. Risultato che tutto sommato può sorridere ai rossoneri, che dovranno comunque giocare la gara di ritorno puntando solo alla vittoria.