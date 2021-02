Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone e storica bandiera del Milan, ha commentato così la situazione del Milan in vista del match “Questa partita si prepara da sola.” – Ha detto il tecnico dei calabresi in conferenza – “I rossoneri stanno bene, sono in salute e hanno qualità e mentalità. Dopo la vittoria dell’Inter sono obbligati a vincere”.