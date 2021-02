Stroppa: “Non vedo il Milan come gli altri. Sono colori che ti restano dentro”

Giovanni Stroppa, ex giocatore del Milan e attuale allenatore del Crotone, ha voluto ricordare i suoi anni passati in rossonero ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le parole del tecnico che domenica sfiderà il suo passato:

“Io non vedo il Milan come lo vedono gli altri. Sono colori che ti restano dentro. Sei abituato a giocare dalla parte di quei colori, non contro. Nel Milan c’è la mia infanzia, la mia adolescenza e un pezzo di maturità. Però non c’è troppo spazio per le emozioni, la classifica l’abbiamo tutti presente. In un’altra situazione ci penserei magari di più”.