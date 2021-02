TMW – Thauvin vuole il Milan, ci sono già stati contatti proficui tra le parti: cifre e dettagli dell’affare

È da un po’ che il suo nome rimbalza nell’ambiente rossonero: l’esterno francese Florian Thauvin del Marsiglia sembrerebbe aver aperto le porte del futuro al Milan. Secondo i colleghi di TuttoMercatoWeb, tra i rossoneri e l’entourage del campione del mondo ci sono già stati contatti proficui, che sono cominciati la scorsa estate, quando i francesi valutavano il calciatore circa 15 milioni di euro. Unica cosa: c’erano delle perplessità sulla sua ripresa, visto un lungo infortunio che ha dovuto smaltire. Al momento i numeri raccolti non sono affatto male: 7 gol e 9 assist in 28 presenze, il migliore tra i suoi all’OM fino a questo punto della stagione.

Sono già molte le squadre che hanno chiesto informazioni su Thauvin ma quest’ultimo ha già dato la priorità al suo trasferimento eventuale al Milan. Possiede uno stipendio di 2,8 milioni di euro e pare aver già garantito ai rossoneri una richiesta d’aumento non consistente, proprio per agevolare la trattativa. Ora bisognerà capire se verranno ad esserci gli estremi per firmare già un precontratto, prima che altre squadre anche in Italia come Roma, Napoli e Atalanta possano tornare su di lui.