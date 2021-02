Tra Milan e Manchester è una sfida da Champions. Prima assoluta in Europa League

L’ urna di Nyon non è stata benevola con il Milan. Subito un big match che ha tutto il sapore della finale anticipata. La sfida contro il Manchester Untd evoca tanti in ricordi ai tifosi rossoneri. La mente va a quel 2 maggio 2007 e alla ormai storica “partita perfetta” che valse al Milan l’ accesso alla finale di Atene poi vinta contro il Liverpool.

Tra Milan e Manchester Untd sarà una sfida dal sapore di Champions. Infatti nei 10 precedenti tra le due squadre, non c’è stato mai un confronto in Europa League. Un unicum per la storia dei due club in questa competizione.

I dieci precedenti sono in perfetta parità tra le due squadre: 5 vittorie per il Milan e 5 per i Red Devils ma i rossoneri sono in netto vantaggio nelle qualificazioni. Nei 5 incontri di andata e ritorno, per 4 volte il Milan ha passato il turno. Ecco il dettaglio delle sfide:

1957/58, Semifinale di Coppa dei Campioni, Manchester United-Milan 2-1, 0-4

1968/69, Semifinale di Coppa dei Campioni: Milan-Manchester United 2-0, 0-1

2005/06, Ottavi di finale di Champions League, Manchester United-Milan 0-1, 0-1

2006/07, Semifinale di Champions League, Manchester United-Milan 3-2, 0-3

2009/10, Ottavi di finale di Champions League, Milan-Manchester United 2-3, 0-4