TS – Contro la Stella Rossa, Tonali e Bennacer si giocano una maglia da titolare

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, per il match dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa di Stankovic, Stefano Pioli deve ancora decidere su chi puntare in mezzo al campo.

Sicuro del posto Soualiho Meite, al posto di Frank Kessie che riposerà in vista del derby, mentre, per l’altra maglia da titolare, sono in ballottaggio Ismael Bennacer e Sandro Tonali.

Il tecnico rossonero deciderà all’ultimo minuto se far recuperare minutaggio all’algerino, visto il lungo stop appena passato, o se dare una chance al giovane centrocampista italiano, rimasto 90′ in panchina a La Spezia.