TS – Il Milan pensa alla coppia Ibra-Mandzukic per il derby

In vista del derby di domenica pomeriggio, Stefano Pioli potrebbe apportare qualche modifica alla formazione titolare, per provare ad invertire un trend che nel 2021 ha visto i rossoneri uscire sconfitti dal campo già quattro volte.

Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, in via Aldo Rossi si starebbe pensando ad un cambio di modulo, con un passaggio dal collaudato 4-2-3-1 ad un più prudente 4-4-2, che vedrebbe, però, in avanti, la coppia formata da Zlatan Ibrahimovic e Mario Madzukic.

Il Milan ha bisogno di personalità da vendere in una partita che potrebbe rappresentare, in positivo o in negativo, la definitiva svolta della stagione: vedremo se Pioli rischierà il tutto per tutto oppure no.