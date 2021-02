TS – Maldini continua a monitorare la situazione di Belotti: non scontato il rinnovo del gallo con il Torino

Il contratto di Andrea Belotti con il Torino scade nel giugno 2022, motivo per il quale in casa granata si inizia a pensare ad un eventuale rinnovo, che arriverà solamente in cui, parole di Cairo, l’attaccante sarà convinto al 100% del progetto toro.

Come riportato da Tuttosport, l’intenzione del Torino è quella, ovviamente, di trattenere Belotti, sul quale però è forte l’interesse del Milan: già da diverso tempo il centravanti è nella lista degli obiettivi di mercato rossoneri e, complice l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic, quella della prima punta potrebbe ben presto diventare una priorità in casa Milan.

Non è, dunque, assolutamente da escludere un nuovo affondo della dirigenza rossonera già a partire dalla prossima estate, quando mancherà un solo anno, qualora non dovesse arrivare il rinnovo, alla scadenza del contratto del gallo e le pretese economiche del Torino non potranno perciò essere elevatissime.