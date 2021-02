TS – Meite e la voglia di restare in rossonero

Soualiho Meite, arrivato nel mercato invernale in prestito dal Torino, avrà a disposizione tre mesi per cercare di convincere Pioli e la società ad investire su di lui, dimostrando di valere la maglia del Milan.

Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, il centrocampista francese di origini ivoriane, prelevato dai granata per 500.000 euro, ha fino ad ora alternato ottime prestazioni, come contro il Crotone, a partite di estrema difficoltà, come il derby di Coppa Italia contro l’Inter.

Toccherà quindi allo stesso giocatore dimostrare di meritarsi la conferma, facendo sì che la società di via Aldo Rossi eserciti il diritto di riscatto, fissato ad 8 milioni di euro, nei confronti del club di Urbano Cairo: il banco di prova principale sarà, molto probabilmente, l’Europa League, visto l’imminente ritorno di Bennacer in coppia con Kessie in campionato.