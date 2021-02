TS – Pioli come Sacchi: si cerca la svolta a Belgrado

L’edizione in edicola questa mattina di TuttoSport, in vista della gara di domani fra Stella Rossa e Milan, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, riporta alla mente dei tifosi rossoneri un paragone non da poco.

Infatti, sempre a Belgrado, iniziò il cammino che portò il Milan di Arrigo Sacchi a vincere la prima Coppa dei Campioni sotto la presidenza di Silvio Berlusconi.

Ugualmente, i tifosi sperano che domani il Milan di Pioli possa iniziare il suo percorso verso la conquista di un trofeo europeo che manca dal lontano 2007.