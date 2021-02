TS – Pioli punta sui titolarissimi per rilanciare il Milan

Il Milan nonostante la qualificazione agli ottavi di Europa League non ha ancora mostrato una vera e propria reazione al momento che sta attraversando. La sfida contro la Roma in programma domenica sera all’Olimpico è un appuntamento importante sia per la classifica, sia a livello emotivo.

La squadra deve reagire alla sconfitta nel derby e una vittoria a Roma potrebbe consolidare la posizione in classifica dei rossoneri, allontanando proprio i giallorossi, in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

Pioli per portare a casa i tre punti si affiderà ai suoi titolarissimi, la sfida è delicata e l’allenatore vuole il massimo dalla sua squadra. Secondo quanto scrive Tuttosport toccherà a Gigio tra i pali, con Theo, Romagnoli, Kjaer e Calabria a comporre la linea difensiva. Tonali e Kessié a centrocampo con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.