Simon Kjaer, ai box dal match di Coppa Italia contro l’Inter a causa di un problema muscolare, prosegue il suo programma di recupero.

Il danese sarà costretto a restare fuori ancora per un po’, ma il buon impatto avuto da Fikayo Tomori e il recente recupero di Matteo Gabbia, permetteranno all’esperto centrale di recuperare con la dovuta calma: secondo quanto riportato da Tuttosport, Kjaer potrebbe tornare a pieno regime per il prossimo derby di campionato, in programma il 21 febbraio.