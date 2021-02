TS – Quattro mesi decisivi per il futuro di Ibra

Zlatan Ibrahimovic è certamente l’uomo simbolo di questo Milan e di questo giovanissimo gruppo, nonostante il momento non sia proprio dei migliori: dopo la lite con Lukaku nel derby di Coppa Italia, è arrivato l’ennesimo penalty fallito, questa volta nella trasferta di Bologna.

Il quotidiano nazionale Tuttosport sottolinea l’importanza dei prossimi mesi per l’attaccante svedese, e non solo per un discorso relativo alla lotta scudetto, in cui il Milan potrebbe recitare un ruolo importante, ma anche per un obiettivo personale: il forte centravanti cercherà anche di superare quota 500 gol con le maglie di club.

Infine, sarà importante capire cosa succederà da qui al prossimo 30 giugno, giorno della scadenza del contratto di Ibra con la maglia rossonera: si cercherà di capire se ci saranno le condizioni tecniche, economiche e fisiche per poter proseguire questa avventura.