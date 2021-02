TS – Thauvin attratto dai rossoneri: sarebbe disposto a ridurre la sua richiesta di ingaggio

Già da diverse settimane, Florian Thauvin è un nome presente nella lista degli obiettivi di mercato della dirigenza del Milan: il francese a giugno, quando scadrà il suo contratto con il Marsiglia, sarà libero di muoversi a parametro zero.

Il calciatore, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in rossonero, un’opportunità che l’attaccante non vuole farsi sfuggire, tanto da essere disposto ad abbassare le sue iniziali richieste per l’ingaggio, pari a 3,5 milioni di euro, pur di sbarcare a Milanello.

Un piccolo intoppo, però, sarebbe quello delle commissioni che potrebbe richiedere l’entourage del calciatore, fattore particolarmente importante nei trasferimenti a parametro zero. La sensazione, comunque, è che la volontà del calciatore di trasferirsi a Milano potrebbe fare la differenza, qualora i rossoneri decidessero di affondare il colpo.