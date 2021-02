TS – Tre cambi nella lista Uefa dei rossoneri

Come riportato questa mattina dal quotidiano sportivo Tuttosport, il Milan, in vista dei prossimi impegni europei, ha apportato delle modifiche alla propria lista Uefa. Sono infatti stati esclusi Musacchio, passato alla Lazio, Conti, ceduto al Parma e Duarte, che la società rossonera ha girato in prestito al Basaksehir. Al loro posto, sono stati inseriti i tre nuovi acquisti, arrivati alla corte di Pioli nel mercato di gennaio: Meite, prelevato dal Torino, Tomori, giunto dal Chelsea e Mario Mandzukic. Il Milan farà dunque affidamento su di loro per provare a proseguire il proprio cammino in Europa League.