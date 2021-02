Ufficiale – Sky acquista i diritti tv delle coppe europee per il triennio 2021-2024

Buone notizie per gli abbonati di Sky, come annunciato dalla stessa emittente televisiva sul proprio account Instagram, l’azienda ha confermato l’acquisto dei diritti tv delle coppe europee per il triennio che va dal 2021 al 2024.

In particolare Sky ha acquisito i diritti di 121 delle 137 partite di Champions League e di tutte le 282 partite di Europa League e della nuova competizione Europa Conference League. Un totale di 403 gare, comprese le tre finali, che la piattaforma metterà a disposizione anche agli abbonati di Now Tv.