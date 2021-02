Verso Stella Rossa-Milan: tante rotazioni per Pioli in vista del derby, chance dal 1′ per Mandzukic

Giornata europea, quella di oggi, per il Milan, che sarà impegnato nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League a Belgrado contro la Stella Rossa. Anche in vista del derby, in programma domenica alle 15, Stefano Pioli farà riposare alcuni big dando spazio a chi ne ha avuto meno fin qui in stagione.

In porta non dovrebbero esserci novità, con Donnarumma confermato tra i pali, così come Romagnoli e Theo per quel che riguarda la linea difensiva, completata da Kalulu e Tomori. A centrocampo turno di riposo per Franck Kessié, con Bennacer e Meité che comporranno la diga di mezzo. In avanti, verrà preservato Zlatan Ibrahimovic, che verrà sostituito da Mario Mandzukic, alla prima da titolare con i rossoneri, supportato da Castillejo, Rebic e Krunic.