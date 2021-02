Zaccheroni: “Derby? Il Milan ha sbagliato l’approccio, ma poteva giocarsela”

Alberto Zaccheroni è intervenuto oggi a Milan TV. L’ex allenatore rossonero, che proprio con il Milan vinse lo scudetto nella stagione 1998-1999, ha commentato il momento della squadra di Pioli:

“L’alternativa all’Inter, che ora è davanti, è sempre il Milan. L’unica squadra che ha trovato la quadra è il Milan. Se togliamo l’inizio della gara di ieri la quadra l’ho vista anche lì. In quarant’anni di attività ho imparato a non farmi condizionare dal risultato. Il Milan ha bisogno del fraseggio, Pioli ha dato una direzione e la squadra l’ha interpretata nella maniera migliore. La squadra non ha mai fatto risultati di misura“

Sul derby di ieri: “L’Inter è stata più cinica. Il Milan ha sbagliato l’approccio e ci sono stati errori individuali in fase difensiva. Questo ha condizionato enormemente una partita che il Milan poteva giocarsi tranquillamente, ma la squadra deve continuare a pensare di essere forte. È mancato l’approccio. Il Milan ha avuto una grande reazione di squadra nel secondo tempo“.