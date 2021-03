Pioli:”Non siamo stati lucidi. Donnarumma? Ci ha salvati tante volte…”

Stefano Pioli ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio contro l’Udinese: “Sapevamo che avremmo trovato difficoltà contro una squadra che si chiudeva dietro. Dovevamo essere più veloci e avere più intensità. Ho visto tanta volontà e generosità ma mancanza di lucidità, qualità e ritmo. Si riparte come sempre dalla prossima gara. Le difficoltà di oggi sono state differenti da quelle contro la Roma. Non siamo riusciti a trovare e vincere duelli vincenti e non siamo riusciti a vincere la partita ma siamo comunque riusciti a non perderla“.

Pioli ha parlato poi dei singoli: “Leao? Ha caratteristiche adatte ad attaccare gli spazi, quando trova difese così chiuse non ha quella scaltrezza di anticipare i difensori e leggere determinate situazioni. Ci sono mancati i nostri due attaccanti perché gli altri hanno altre caratteristiche. Tonali? Problema al flessore. Spero non sia nulla da fare perché le partite sono tante e ravvicinate. Donnarumma? Non abbiamo ancora parlato, era una palla lenta ma forse non l’ha vista. Ci ha salvati tante volte quindi ora si guarda avanti. Ibra? Non ho sentito lui ma tutta la squadra che incitava poi però non siamo usciti soddisfatti e penso nemmeno lui” conclude il tecnico rossonero.