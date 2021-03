Calciomercato Milan, Bigon: “Svanberg? Si sta affermando…”

Riccardo Bigon, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Crotone-Bologna (2-3 per i felsinei ndr), ha parlato dell’interesse delle big per i talenti del Bologna, in particolar modo di Mattias Svanberg, seguito dal Milan: “Svanberg? Al terzo anno di Serie A sta trovando continuità di prestazioni. Gli occhi di molte squadre sono su tanti talenti giovani di nostra proprietà. Poi a seconda delle prestazioni si parla più di uno o dell’altro».

Le parole del dirigente felsineo sembrano confermare il forte interesse dei rossoneri sul centrocampista. Il Bologna vorrà fare cassa con il suo talento, vedremo se il diavolo avrà davvero intenzione di investire nuovamente su un giovane giocatore della nostra Serie A come Svanberg, dopo gli acquisti di Bennacer e Tonali.