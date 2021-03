L’arbitro Pasqua non verrà fermato in quanto non ha commesso nessun errore. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, questa è la decisione finale dei vertici AIA. Il direttore di gara era finito al centro della polemica per il presunto rigore non concesso a Theo Hernandez sull’intervento di Bakayoko nel finale di gara di Milan-Napoli.