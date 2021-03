Amadeus: “Stasera Ibra si video-collegherà da Milano. A fine serata mi ha detto di essere stanco”

Amadeus nel corso della conferenza stampa ha parlato della performance di Zlatan Ibrahimovic durante la prima puntata di Sanremo. Queste le sue parole:

“Zlatan è un ragazzo intelligente e capisce bene l’italiano ma Fiorello parla di fretta… lui per primo ha richiesto un ingresso discreto in questo mondo nuovo per lui. Siamo felicissimi di ciò che ha fatto e ha un sorriso contagioso. Stasera sarà presente da Milano tramite video-collegamento e domani sarà di nuovo qua. Ieri sera mi ha detto di essere stanco, cosa che in campo non gli capita mai…”