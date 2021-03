ANSA – Pioli: “La mia reazione? Ero arrabbiato con l’ assistente di Solskjaer. Non capiterà più”

Dopo il match perso contro il Manchester United ci sono state polemiche per delle frasi irriguardose di Stefano Pioli che inizialmente sembrava potessero essere rivolte all’ allenatore dei Red Devils. Quest’ oggi Stefano Pioli ha spiegato all’ ANSA l’ accaduto : “Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente”.

Il momento di tensione e la reazione di Pioli era quindi rivolta all’assistente di Solskjaer reo di aver trattenuto più volte il pallone sul fallo laterale facendo perdere tempo prezioso.