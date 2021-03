Ansia per Leao, il portoghese potrebbe non farcela per lo United

Il Milan continua a dover fare i conti con gli infortuni. Nel corso del secondo tempo della gara contro il Napoli, Rafael Leao ha riscontrato un problema al flessore della coscia destra.

Il portoghese potrebbe non essere disponibile per la fondamentale sfida di Europa League contro il Manchester United, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Quella del reparto offensivo è una vera e propria emergenza per Pioli, visto che nel prossimo turno di campionato, contro la Fiorentina, mancherà anche Rebic, squalificato.