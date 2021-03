As – Il Milan valuta il riscatto di Brahim

Brahim Diaz, trequartista del Milan in prestito dal Real Madrid, ha registrato buone prestazioni nelle ultime partite che, secondo As, avrebbero convinto Maldini a fare un tentativo per il riscatto.

L’ostacolo sarà la valutazione in quanto il club spagnolo crede nel suo giocatore anche se, nonostante la probabile partenza di Luca Vazquez, faticherebbe a trovare spazio all’interno della squadra.

Proprio la mancanza di spazio con la maglia delle Merengues potrebbe permettere a Brahim Diaz di valutare la sua permanenza in rossonero. Lo spagnolo sarà tenuto sotto esame in questi ultimi impegni stagionali che chiariranno quale sarà il futuro del fantasista.