Baiocchini: “Proposta di rinnovo importante per Calhanoglu. Ci saranno contatti nei prossimi giorni”

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Ecco le sue parole:

“Calhanoglu sta migliorando di stagione in stagione ed è diventato un giocatore decisivo per il Milan, e lo ha dimostrato anche contro la Fiorentina. In questa stagione ha già fornito 8 assist e 22 passaggi chiave, ed ha ancora 10 partite per migliorare queste statistiche. La dirigenza rossonera gli ha fatto una proposta importante e vorrebbe tenerlo ancora per tanti anni, e lui ci sta pensando. Ci saranno ulteriori contatti nei prossimi giorni”.