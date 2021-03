Tweet polemico di Paolo Bargiggia che attacca a gamba tesa la prestazione del Milan contro l’Udinese. “Una squadra che gioca come il Milan stasera contro l’Udinese non può nemmeno pensare lontanamente di vincere lo scudetto” – scrive il noto giornalista sportivo. La dose viene rincarata dagli episodi che hanno condannato l’Udinese: “Per i friulani l’arbitro ha aiutato la formazione di Pioli: Rebic su Becao è da rosso, over time senza senso al 95esimo“.