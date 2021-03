Buone notizie dall’ allenamento odierno. Come riporta Daniele Longo di calciomercato.com, Ismael Bennacer ha svolto l’ intero allenamento con la squadra mentre Ibrahimovic ha svolto in parte un allenamento personalizzato e poi con la squadra. La squadra sotto lo sguardo attento di mister Pioli, ha iniziato la preparazioni in vista della sfida di ritorno al Manchester Untd di giovedì prossimo