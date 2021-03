Bonan: “Oggi il Milan dovrà fare una grande partita. Lo United lascia spazi ma occhio alle ripartenze”

Alessandro Bonan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito al percorso del Milan in Europa League:

“Il Milan arriva dalla bella partita di Verona, è inspiegabile quello che è successo contro l’Udinese. Il Milan non è mai disunito definitivamente, ha dato sempre un senso al suo gioco. Pioli ha dato delle idee precise. Stasera, nonostante le assenze, mi aspetto molto contro una grande squadra che è capace di perdere con l’ultima in classifica e di vincere con il City primo in classifica. Sarà una grande partita. Una gara così il Milan può giocarla a cuor leggere, uscire con lo United ci può stare, l’importante è fare una grande partita. Il Milan avrà tante assenze, in primis quelle di Ibrahimovic, Theo e Calhanoglu. Lo United lascia spazi dietro, il problema però è quando riparte con i suoi giocatori che sono velocissimi. Il Milan deve stare attento a non concedere ripartenze agli inglesi”.