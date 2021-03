Borini: “Mi sono divertito molto al Milan, sono riuscito ad essere importante”

Intervistato da Tam Saha Magazine, Fabio Borini ha parlato della sua esperienza al Milan, conclusasi un anno fa con il suo passaggio all’Hellas Verona. L’attaccante adesso gioca nel Karagumruk, squadra della prima serie turca. Le sue parole:

“Volevo essere un giocatore importante in una grande squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo al Milan, sono riuscito ad essere importante. Ho giocato in 8 delle 11 posizioni, praticamente tutte tranne portiere e centrale di difesa. Volevamo andare in Champions e ci siamo andati vicini, molto. Abbiamo giocato finali di Coppa Italia e Supercoppa”.