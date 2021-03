L’avventura di Brahim Diaz con la maglia rossonera potrebbe durare fino a fine stagione, quando terminerà il prestito secco del calciatore spagnolo dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan cercherà molto probabilmente un nuovo trequartista in grado di sostituire Calhanoglu e a questo punto, di conseguenza, non punterebbe più sul talento blancos classe ’99, che tornerebbe dunque in Spagna.