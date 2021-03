Ancora un infortunio in casa Milan. Come riferito da Manuele Baiocchini in collegamento con Sky Sport 24, Davide Calabria oggi non si è allenato ed è in forte dubbio per la sfida al Napoli di domenica sera. Uscito anzi tempo durante il match contro il Manchester all’ Old Trafford causa problemi al pube, come già anticipato da Pioli ieri sera, le sue condizioni potrebbero obbligarlo a qualche giorno di stop.