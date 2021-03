Calhanoglu su Hauge: “Non deve andare in prestito, ha qualità e se lavora sodo può essere un titolare

Intervistato dal portale norvegese vg.no, Hakan Calhanoglu ha risposto ad alcune domande sul suo compagno di squadra Hauge, consigliandolo di restare al Milan e lottare per diventare un titolare:

“Hauge via in prestito? È una domanda da fare al suo agente, ma io gli consiglierei di restare e lottare per entrare nella squadra. Mi piace come persona, è giovane e quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Ho fiducia in lui e sono felice di giocarci insieme. Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare. Deve lavorare di più sulla tattica e su quello che gli chiede l’allenatore, ma il suo momento arriverà sicuramente”.